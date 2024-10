“È incinta”. La voce bomba dopo lo scandalo tra Francesco Totti, Noemi Bocchi e Marialuisa Jacobelli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La bomba sganciata da Marialuisa Jacobelli, il viaggio a Miami con Noemi Bocchi, il Tapiro di Striscia la Notizia di coppia al rientro e ora l’ultima, la più grossa. Le ultime indiscrezioni del mondo del gossip svelano un possibile colpo di scena per Francesco Totti e la compagna che spiegherebbe anche la calma e la tranquillità con cui, almeno in pubblico la Bocchi ha preso la notizia rimbalzata in ogni dove del flirt con la giornalista. Noemi Bocchi, secondo il settimanale Diva e Donna, nasconderebbe una dolce attesa. La rivista sostiene che la donna che da tre anni è al fianco dell’ex calciatore e ora personaggio più chicchierato della cronaca rosa potrebbe essere incinta. Questa novità, come detto, spiegherebbe la sua serenità di fronte alle voci di una possibile “liaison” di Totti con l’influencer e giornalista sportiva. Leggi anche: “Noi consuoceri, vi rendete conto?”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lasganciata da, il viaggio a Miami con, il Tapiro di Striscia la Notizia di coppia al rientro e ora l’ultima, la più grossa. Le ultime indiscrezioni del mondo del gossip svelano un possibile colpo di scena pere la compagna che spiegherebbe anche la calma e la tranquillità con cui, almeno in pubblico laha preso la notizia rimbalzata in ogni dove del flirt con la giornalista., secondo il settimanale Diva e Donna, nasconderebbe una dolce attesa. La rivista sostiene che la donna che da tre anni è al fianco dell’ex calciatore e ora personaggio più chicchierato della cronaca rosa potrebbe essere. Questa novità, come detto, spiegherebbe la sua serenità di fronte alle voci di una possibile “liaison” dicon l’influencer e giornalista sportiva. Leggi anche: “Noi consuoceri, vi rendete conto?”.

