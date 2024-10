Daniela Santanchè accusata di falso in bilancio, la Procura: “Tutti sapevano e tutti hanno taciuto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “tutti sapevano e tutti hanno taciuto”. L’accusa mossa dalla Procura di Milano riguarda la presunta falsificazione dei bilanci delle aziende Visibilia che vede imputata la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro e la sorella Fiorella Garnero. I pubblici ministeri di Milano Marina Gravina e Luigi Luzi, durante l’udienza preliminare a porte chiuse avvenuta il 30 ottobre, hanno insistito sulla necessità di processare Santanchè e gli altri. Secondo l’accusa, Visibilia avrebbe pubblicato bilanci inattendibili allo scopo di far emergere solo con molto ritardo il dissesto patrimoniale dell’azienda, che in realtà sarebbe stato molto precedente al Covid-19. Ilgiorno.it - Daniela Santanchè accusata di falso in bilancio, la Procura: “Tutti sapevano e tutti hanno taciuto” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “”. L’accusa mossa dalladi Milano riguarda la presunta falsificazione dei bilanci delle aziende Visibilia che vede imputata la ministra del Turismoe altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro e la sorella Fiorella Garnero. I pubblici ministeri di Milano Marina Gravina e Luigi Luzi, durante l’udienza preliminare a porte chiuse avvenuta il 30 ottobre,insistito sulla necessità di processaree gli altri. Secondo l’accusa, Visibilia avrebbe pubblicato bilanci inattendibili allo scopo di far emergere solo con molto ritardo il dissesto patrimoniale dell’azienda, che in realtà sarebbe stato molto precedente al Covid-19.

I pm di Milano insistono, a processo la ministra Santanchè

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. I pm Ma ...

Daniela Santanchè verso il processo, oggi l’udienza per falso in bilancio: cosa rischia la ministra

Oggi, giovedì 17 ottobre, si terrà l’udienza per falso in bilancio sul caso Visibilia in cui è coinvolta la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. A questo filone si aggiunge quello per truffa ai da ...

Visibilia: parola ai pm per chiedere processo Santanché, Codacons no parte civile

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Parola alla procura di Milano che è pronta a ribadire la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanché indagata per falso in bilancio, insieme ad al ...

"Daniela Santanché va processata, sapeva e ha taciuto"

La ministra Daniela Santanché va processata. Lo chiedono i pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi intervenendo davanti alla gup di Milano, Anna Maugelli. Santanché è indagata per falso in bilancio p ...