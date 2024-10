Controlli anti-degrado della Polizia nelle aree di ritrovo dei giovani. Un locale segnalato per scarsa igiene (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Controlli ad alto impatto della Polizia di Stato a Cesena per il contrasto alle situazioni di degrado: al setaccio le aree più sensibili della città, spesso ritrovo dei giovani. Nei giorni scorsi a Cesena sono stati realizzati diversi Controlli nelle zona del 'Cubo', della stazione ferroviaria e Cesenatoday.it - Controlli anti-degrado della Polizia nelle aree di ritrovo dei giovani. Un locale segnalato per scarsa igiene Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ad alto impattodi Stato a Cesena per il contrasto alle situazioni di: al setaccio lepiù sensibilicittà, spessodei. Nei giorni scorsi a Cesena sono stati realizzati diversizona del 'Cubo',stazione ferroviaria e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Controlli anti-degrado della Polizia nelle aree di ritrovo dei giovani. Un locale segnalato per scarsa igiene; Lotta al degrado, oggi presidio della polizia in piazza Garibaldi; Operazione antidegrado, diversi i controlli eseguiti dalla Polizia Locale nella mattinata di giovedì; Polizia Locale, i primi sei mesi del Nucleo Antidegrado: controlli mirati contro la microcriminalità; Sicurezza, accertamenti e controlli del Nucleo anti degrado su occupazioni abusive immobili; La Polizia Locale di Cuneo ha aumentato i controlli nelle aree a rischio degrado; Leggi >>>

I "fantasmi" della città. Ecco l’Ancona sommersa tra bivacchi e umanità

(msn.com)

Il Carlino di notte insieme alla squadra anti degrado della polizia locale. Intercettato un nigeriano che aveva rubato lo zaino a una ragazzina ai Salesiani.

Il Piano tra degrado e disagio sociale. Ubriachi seminano violenza: presi. Polizia locale anche durante la notte

(ilrestodelcarlino.it)

Degrado e disagio, tra risse e abusi etilici. Sullo sfondo una difficile situazione esistenziale di gruppi di immigrati costretti a sopravvivere senza soluzioni abitative. A proposito di case, sono an ...

Monza, linea dura sulla sicurezza: controlli a tappeto, ma l’opposizione attacca

(msn.com)

Monza – Atmosfera di massima concentrazione e sguardi attenti in aula consiliare: il Consiglio comunale straordinario sulla sicurezza, voluto dal parlamentino cittadino, ha visto ieri il confronto ser ...

Controlli contro la violenza in centro: espulsa una persona

(leccotoday.it)

Proseguono i controlli anti violenza in centro Lecco. Nel pomeriggio di lunedì 28, in centro città, ha avuto luogo uno dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzato a innalzare la p ...