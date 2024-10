Conte: “Questo Napoli non si nasconde. Qui uno dei gruppi migliori della mia carriera” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico azzurro si racconta dopo il successo di San Siro, tra ambizioni, retroscena e un particolare focus sul gruppo Una vittoria pesante quella del Napoli a San Siro, suggellata dalle parole di Antonio Conte nel post partita. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha toccato diversi temi cruciali per il presente e il futuro della squadra. “Nessuno gioca a nascondino”, esordisce Conte con la sua proverbiale schiettezza. “Dopo dieci giornate stiamo facendo qualcosa di incredibile e inaspettato. Ho le spalle larghe, mi hanno sempre dato responsabilità per il nome che porto e per ciò che ho fatto in carriera”. Il gruppo come punto di forza Il mister si illumina parlando del suo spogliatoio: “In quattro mesi abbiamo creato un gruppo molto solido che parla con il noi e non con l’io. Napolipiu.com - Conte: “Questo Napoli non si nasconde. Qui uno dei gruppi migliori della mia carriera” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico azzurro si racconta dopo il successo di San Siro, tra ambizioni, retroscena e un particolare focus sul gruppo Una vittoria pesante quella dela San Siro, suggellata dalle parole di Antonionel post partita. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha toccato diversi temi cruciali per il presente e il futurosquadra. “Nessuno gioca a nascondino”, esordiscecon la sua proverbiale schiettezza. “Dopo dieci giornate stiamo facendo qualcosa di incredibile e inaspettato. Ho le spalle larghe, mi hanno sempre dato responsabilità per il nome che porto e per ciò che ho fatto in”. Il gruppo come punto di forza Il mister si illumina parlando del suo spogliatoio: “In quattro mesi abbiamo creato un gruppo molto solido che parla con il noi e non con l’io.

