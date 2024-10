Cile, 24 anni per l'assassino della reporter Francisca Sandoval (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il commerciante Marcelo Naranjo è stato condannato da un tribunale di Santiago a 24 anni di carcere per l'omicidio di Francisca Sandoval, la prima giornalista Cilena uccisa dal ritorno alla democrazia nel 1990. Il primo maggio del 2022, durante una manifestazione, si era verificato uno scontro tra i manifestanti e un gruppo di negozianti del quartiere Meiggs, che cercavano di impedire il passaggio del corteo con la violenza. Naranjo aveva guidato la contro-dimostrazione con un gruppo di negozianti e, usando un'arma da fuoco, aveva sparato sulla folla, ferendo Sandoval al volto. La 30enne reporter, che stava seguendo gli eventi per la televisione comunitaria Señal 3 de La Victoria, fu trasportata in un ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Il 12 maggio dello stesso anno, dopo 12 giorni in coma, fu annunciata la sua morte. Quotidiano.net - Cile, 24 anni per l'assassino della reporter Francisca Sandoval Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il commerciante Marcelo Naranjo è stato condannato da un tribunale di Santiago a 24di carcere per l'omicidio di, la prima giornalistana uccisa dal ritorno alla democrazia nel 1990. Il primo maggio del 2022, durante una manifestazione, si era verificato uno scontro tra i manifestanti e un gruppo di negozianti del quartiere Meiggs, che cercavano di impedire il passaggio del corteo con la violenza. Naranjo aveva guidato la contro-dimostrazione con un gruppo di negozianti e, usando un'arma da fuoco, aveva sparato sulla folla, ferendoal volto. La 30enne, che stava seguendo gli eventi per la televisione comunitaria Señal 3 de La Victoria, fu trasportata in un ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Il 12 maggio dello stesso anno, dopo 12 giorni in coma, fu annunciata la sua morte.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cile, 24 anni per l'assassino della reporter Francisca Sandoval; Cile, 24 anni per l'assassino della reporter Francisca Sandoval; Cile, 24 anni per l'assassino della reporter Francisca Sandoval; Conte, "Dopo il Milan non cambia nulla. Vogliamo l'Europa"; Calcio: Borussia Dortmund in crisi, fuori in Coppa di Germania; Harris, questa elezione è scelta fra caos e libertà; Leggi >>>

Cile, 24 anni per l'assassino della reporter Francisca Sandoval

(tuttosport.com)

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 29 OTT - Il commerciante Marcelo Naranjo è stato condannato da un tribunale di Santiago a 24 anni di carcere per l'omicidio di Francisca Sandoval, la prima giornalista cile ...

Edson Olivares Dias, ucciso il capo dei tifosi dell'Universidad in Cile: inseguito e giustiziato

(msn.com)

La trama di un film. È l’inseguimento e l’esecuzione a morte del capo ultras dell’Universidad de Chile. Il 25enne Edson Olivares Dias, noto come Bombazul, è ...

Omicidio Alika, confermati 24 anni per l’assassino

(youtvrs.it)

In appello la stessa sentenza notificata in primo grado, Filippo Ferlazzo uccise l’ambulante a Civitanova il 29 luglio 2022 Filippo Ferlazzo condannato a 24 anni di prigione per l’uccisione ...

Omicidio Sofia Castelli, niente appello: definitiva condanna a 24 anni all'ex fidanzato

(msn.com)

Sarà definitiva la condanna a 24 anni di reclusione di Zakaria Atqaoui ... dopo la decisione della Corte di tenere conto della giovane età dell'assassino, della sua disponibilità a collaborare ...