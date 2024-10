Causa Zhang-CCB, l’Inter decisa a difendere l’ex presidente: “Motivazioni valide per il rigetto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel bilancio 2023-24, approvato qualche giorno fa, è presente anche un capitolo dedicato alla battaglia legale tra l’ex presidente dei nerazzurri Steven Zhang e la China Construction Bank Asia che ha avviato una Causa per dei presunti mancati pagamenti del numero 1 cinese pari a una cifra di oltre 300 milioni di dollari. Zhang non solo ha una Causa pendente con la CCB, ma anche delle altre a Hong Kong, USA e una con il Tribunale di Milano con cui i creditori chiedono la cancellazione della delibera che l’Inter ha concesso per non versare lo stipendio da presidente a Steven Zhang. La China Construction Bank Asia vorrebbe recuperare dagli asset italiani di Zhang anche perché la somma del salario spettante è vicina ai 914mila euro annui. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel bilancio 2023-24, approvato qualche giorno fa, è presente anche un capitolo dedicato alla battaglia legale tradei nerazzurri Stevene la China Construction Bank Asia che ha avviato unaper dei presunti mancati pagamenti del numero 1 cinese pari a una cifra di oltre 300 milioni di dollari.non solo ha unapendente con la CCB, ma anche delle altre a Hong Kong, USA e una con il Tribunale di Milano con cui i creditori chiedono la cancellazione della delibera cheha concesso per non versare lo stipendio daa Steven. La China Construction Bank Asia vorrebbe recuperare dagli asset italiani dianche perché la somma del salario spettante è vicina ai 914mila euro annui.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Creditori contro Zhang, l’Inter: «Validi motivi per vincere la causa sullo stipendio»; Calcio e Finanza - Creditori contro Zhang, l’Inter: "Validi motivi per vincere la causa sullo...; Sky – La causa di Zhang non tocca l’Inter. Con Oaktree 3 opzioni possibili; China Construction Bank contro Steven Zhang, l'Inter: "Fiducia per la causa sullo stipendio"|Serie A; Causa Zhang-China Construction Bank: ecco la presa di posizione dell’Inter; Inter, causa Zhang-China Construction: fiducia nella vittoria; Leggi >>>

Causa Zhang-China Construction Bank: ecco la presa di posizione dell’Inter

(fcinter1908.it)

L'Inter si sente tranquilla e sicura sulla vicenda, convinta di non dover arrivare ad assecondare la richiesta di CCB ...

China Construction Bank contro Steven Zhang, l'Inter: "Fiducia per la causa sullo stipendio"

(msn.com)

L`Assemblea degli Azionisti dell`Inter ha approvato il bilancio per la stagione 2023/24 e, mentre salgono i ricavi, continua lo scontro ...

Riappare Zhang: debiti mai pagati per 300 milioni, l’Inter si espone così

(tuttosport.com)

Perché il nome dell’ex presidente viene citato nell’ultimo bilancio della società? MILANO - Nonostante siano trascorsi più di cinque mesi da quando Steven Zhang non è più il presidente dell’Inter, la ...

Pagina 2 | Riappare Zhang: debiti mai pagati per 300 milioni, l’Inter si espone così

(tuttosport.com)

Video Causa Zhang Video Causa Zhang

Ecco nello specifico quanto sottolineato dall’Inter, con la società che si sente sicura e serena sulla vicenda, convinta di non dover arrivare ad assecondare quanto richiesto da Ccb: «In data 7 luglio ...