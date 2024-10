Calciatore 27enne ricoverato in gravi condizioni per meningite batterica a Latina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da venerdì scorso 25 ottobre. Il giovane, che vive e gioca a calcio, è stato colpito da una meningite batterica. Il paziente è sedato, intubato ed è stato sottoposto dal personale medico che lo ha in cura a una terapia antibiotica per combattere l’infezione. Il giovane è arrivato in ospedale ancora cosciente, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. La Asl di Latina, ha avviato un’analisi epidemiologica per cercare di risalire all’origine dell’infezione e ricostruire i contatti avuti di recente dal paziente, oltre alla profilassi per prevenire eventuali altri contagi. Ilfattoquotidiano.it - Calciatore 27enne ricoverato in gravi condizioni per meningite batterica a Latina Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un ragazzo di 27 anni èinnel reparto di terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Goretti dida venerdì scorso 25 ottobre. Il giovane, che vive e gioca a calcio, è stato colpito da una. Il paziente è sedato, intubato ed è stato sottoposto dal personale medico che lo ha in cura a una terapia antibiotica per combattere l’infezione. Il giovane è arrivato in ospedale ancora cosciente, ma le suesono apparse subito molto serie. La Asl di, ha avviato un’analisi epidemiologica per cercare di risalire all’origine dell’infezione e ricostruire i contatti avuti di recente dal paziente, oltre alla profilassi per prevenire eventuali altri contagi.

