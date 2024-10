Metropolitanmagazine.it - Barry Levinson sta costruendo un cast stellare per il suo prossimo film: tutti gli attori confermati

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jessica Chastain, Brendan Fraser e Bryan Cranston si sono uniti ad Al Pacino nel thriller misterioso Assassination. Ilsarà diretto dada una sceneggiatura di David Mamet,e Sam Bromell. Iloffre una nuova interpretazione della cospirazione di JFK, incentrata su Kilgallen (Chastain), una delle voci più famose nei media dell’epoca. Quando sospetta che Lee Harvey Oswald non abbia agito da solo, usa la sua fama e influenza per trovare il vero assassino del presidente John F. Kennedy. In parte giallo, in partenoir, il viaggio di Kilgallen la metterà contro la CIA, i boss mafiosi e l’FBI,desiderosi di far sparire lei e questa storia. “Dorothy Kilgallen è stata la prima cronista di cronaca nera in America. È stata l’unica donna ad aver mai seguito il caso JFK. L’unica cronista a parlare con Jack Ruby.