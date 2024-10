Trapani, chiesta una condanna a quattro anni e mezzo per l’ex vescovo Miccichè: “Dirottati 400mila euro di fondi dell’8 per mille” (Di martedì 29 ottobre 2024) quattro anni e mezzo di carcere con l’accusa di peculato. È questa la pena richiesta dalla procura di Trapani per monsignor Francesco Miccichè, ex vescovo della città siciliana. Secondo l’accusa, rappresentata dalla pm Sara Morri, Miccichè ha fatto “dirottare 400mila euro dell’8 per mille” della Chiesa Cattolica “in un conto corrente della Diocesi, a cui Miccichè accedeva senza la necessità di rendicontazione“. Gli episodi contestati sarebbero stato commessi dal 2007 al 2012. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. Nel 2012 Miccichè venne rimosso da vescovo di Trapani per decisione diretta di Papa Benedetto XVI. Una rimozione arrivata dopo la visita eseguita dal “visitatore apostolico”, l’allora vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero. L’indagine della Santa Sede si era mossa in parallelo a quella della Guardia di Finanza. Ilfattoquotidiano.it - Trapani, chiesta una condanna a quattro anni e mezzo per l’ex vescovo Miccichè: “Dirottati 400mila euro di fondi dell’8 per mille” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)di carcere con l’accusa di peculato. È questa la pena ridalla procura diper monsignor Francesco, exdella città siciliana. Secondo l’accusa, rappresentata dalla pm Sara Morri,ha fatto “dirottareper” della Chiesa Cattolica “in un conto corrente della Diocesi, a cuiaccedeva senza la necessità di rendicontazione“. Gli episodi contestati sarebbero stato commessi dal 2007 al 2012. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. Nel 2012venne rimosso dadiper decisione diretta di Papa Benedetto XVI. Una rimozione arrivata dopo la visita eseguita dal “visitatore apostolico”, l’alloradi Mazara del Vallo, Domenico Mogavero. L’indagine della Santa Sede si era mossa in parallelo a quella della Guardia di Finanza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Trapani, chiesta la condanna a 4 anni per l'ex vescovo Francesco Miccichè

(tp24.it)

Chiesta dal pm la condanna per perculato per l’ex vescovo di Trapani, mons. Francesco Miccichè, al centro di un processo legato alla gestione dei fondi dell’8xmille destinati alla Diocesi di Trapani.

Peculato, chiesti 4 anni per ex vescovo di Trapani

(rainews.it)

Per l'accusa l'ex vescovo della diocesi di Trapani, Francesco Miccichè, avrebbe fatto "dirottare 400mila euro dell'8 per mille" "in un conto corrente della Diocesi" ...

Processo peculato. Chiesta condanna dell'ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè - Trapani Oggi

(trapanioggi.it)

Trapani - Quattro anni e sei mesi per peculato. È la condanna chiesta ieri a conclusione della requisitoria dal pm Sara Morri, per l’ex vescovo della diocesi di Trapani Francesco Miccichè. La vicenda ...

La Procura di Trapani chiede 4 anni e sei mesi per il vescovo emerito Francesco Miccichè

(itacanotizie.it)

La Procura di Trapani ha chiesto una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per Francesco Miccichè, vescovo emerito della ...