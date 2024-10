Tour de France 2025, Evenepoel: "Punto a indossare la maglia gialla la prima settimana" (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 - Il Tour de France 2025, in programma dal 5 al 27 luglio 2025, ha visto la luce oggi e subito c'è chi tra i big più attesi ne studia il percorso provando a carpirne i segreti e i possibili punti di forza a livello personale: è il caso di Remco Evenepoel, intercettato dai microfoni de L'Equipe. I dettagli "E' un percorso molto particolare e molto bello, per di più con un Gran Départ da Lille, che è poco distante da casa mia. Poi c'è una cronometro prestissimo e questo mi potrebbe dare la possibilità di indossare la maglia gialla nella prima settimana". Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Evenepoel: "Punto a indossare la maglia gialla la prima settimana" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 - Ilde, in programma dal 5 al 27 luglio, ha visto la luce oggi e subito c'è chi tra i big più attesi ne studia il percorso provando a carpirne i segreti e i possibili punti di forza a livello personale: è il caso di Remco, intercettato dai microfoni de L'Equipe. I dettagli "E' un percorso molto particolare e molto bello, per di più con un Gran Départ da Lille, che è poco distante da casa mia. Poi c'è una cronometro prestissimo e questo mi potrebbe dare la possibilità dilanella".

