Tifoso dello Sporting scoppia in lacrime alla domanda su Amorim: la giornalista blocca l’intervista (Di martedì 29 ottobre 2024) Ruben Amorim sta per lasciare lo Sporting Lisbona per diventare nuovo allenatore del Manchester United. Un anziano Tifoso della squadra portoghese non riesce a trattenere le lacrime in diretta tv alla domanda sull'addio del tecnico portoghese. Fanpage.it - Tifoso dello Sporting scoppia in lacrime alla domanda su Amorim: la giornalista blocca l’intervista Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Rubensta per lasciare loLisbona per diventare nuovo allenatore del Manchester United. Un anzianodella squadra portoghese non riesce a trattenere lein diretta tvsull'addio del tecnico portoghese.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delloinalla domanda su Amorim: la giornalista blocca l'intervista; Immobile parte,in; Immobile lascia la Lazio, l'abbraccio inalè da brividi; Europei 2024, i momenti da ricordare del torneo in Germania; Coppa Davis, Sinnerd’eccezione assapora l’aria di Finals. Dubbio Volandri: chi rimarrà fuori?; Oblak gli para il rigore e Ronaldoin. Poi il riscatto; Leggi >>>

Tifoso dello Sporting scoppia in lacrime alla domanda su Amorim: la giornalista blocca l’intervista

(fanpage.it)

Ruben Amorim sta per lasciare lo Sporting Lisbona per diventare nuovo allenatore del Manchester United. Un anziano tifoso della squadra portoghese non riesce a trattenere le lacrime in diretta tv alla ...

â€œÈ finito tutto”: il campione scoppia in lacrime in pubblico e lo confessa a cuore aperto | Ecco tutta la verità

(ilgiornaledellosport.net)

Dacché calcio è calcio il vincitore del Pallone d’Oro è uno degli argomenti più dibattuti da tifosi e addetti ai lavori ... Iniesta non ha trattenuto le lacrime al momento dell’annuncio pubblico, ...

Rocco Siffredi scoppia in lacrime a Verissimo [VIDEO]

(lascimmiapensa.com)

Il mondo cambia e il mio lavoro non è stato facile per mia moglie. Ho sempre pensato “Sarà davvero contenta?” I miei figli mi adorano, ma dentro di me sento che la società… non è facile – dice Rocco ...

Scoppia il dramma alla Ferrari: tifosi in lacrime

(ilveggente.it)

Scoppia il dramma alla Ferrari: i tifosi della Rossa preoccupati di quello che sta succedendo. Ecco l’analisi completa della situazione Sappiamo benissimo che dentro moltissime aziende, e soprattutto ...