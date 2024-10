Ilrestodelcarlino.it - Stato di emergenza per l’alluvione in Emilia Romagna: stanziati 15 milioni. Priolo: “Insufficienti”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 – Èchiesto ed è arrivato, come promesso: il governo ha deliberato lodiin, e quindi anche per Bologna, per dodici mesi, a seguito degli episodi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio, regionale e cittadino. La proposta arrivata dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci prevede lo stanziamento di 15di euro. “È la prima risorsa assolutamente in linea con i provvedimenti del governo nei casi di– ha commentato Musumeci –. Man mano che sarà completata la ricognizione delle spese sostenute o da sostenere da parte delle istituzioni locali, il governo provvederà a deliberare ulteriori risorse necessarie”. ALLAGAMENTI A BOLOGNA VIA SAN MAMOLO La cifra stanziata serve a garantire le prime misure e gli interventi più urgenti prioritari.