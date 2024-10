Ilgiorno.it - Sostenibilità e inclusione, i pilastri del piano aziendale

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La dimensione dellarappresenta un pilastro deldi sviluppo di Open Fiber. Nel suo quarto Report di, l’azienda leader della fibra ottica Ftth (Fiber To The Home) in Italia ha messo nero su bianco il percorso strutturato sul fronte delle performance ESG (Environmental, Social & Governance). Tra i numerosi i traguardi raggiunti nel 2023 spicca l’approvazione del Net Zero Plan che ha come obiettivo l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2040, confermando l’impegno dell’azienda nella lotta al cambiamento climatico. Il documento fornisce anche una sintesi degli impatti sul territorio in termini di contributo allo sviluppo digitale del Paese. Open Fiber ha coperto oltre cinquemila piccoli comuni in commercializzazione e 178 comuni "bianchissimi", ovvero quelli "no internet" dove prima non era disponibile neanche la connessione in tecnologia Adsl.