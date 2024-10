Scuola, anche Chieti parteciperà il 31 ottobre allo sciopero nazionale indetto da Flc Cgil (Di martedì 29 ottobre 2024) Sciopererà per l’intera giornata del 31 ottobre tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca”, settori Scuola, università, ricerca e Afam. Flc Cgil ha indetto la manifestazione dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione, dal momento che la legge di bilancio presentata in Chietitoday.it - Scuola, anche Chieti parteciperà il 31 ottobre allo sciopero nazionale indetto da Flc Cgil Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sciopererà per l’intera giornata del 31tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca”, settori, università, ricerca e Afam.hala manifestazione dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione, dal momento che la legge di bilancio presentata in

