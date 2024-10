Peggio di "sbagliare un rigore a porta vuota": Sallusti affonda la sinistra (Di martedì 29 ottobre 2024) La Liguria ha scelto di nuovo un governatore del centrodestra e ha incoronato Marco Bucci. "Sarò il presidente di tutti, il mio ufficio sarà sempre aperto", ha assicurato a caldo dopo la vittoria. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: "Ancora una volta, il centrodestra ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", ha scritto sui social. L'esito della tornata elettorale "si è risolto in un'incollatura", ha scandito invece il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, costretto a fare i conti con la sconfitta e con le conseguenze di un'alleanza debole. Questo è stato il tema che Paolo Del Debbio ha proposto ai suoi ospiti. Iltempo.it - Peggio di "sbagliare un rigore a porta vuota": Sallusti affonda la sinistra Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Liguria ha scelto di nuovo un governatore del centrodestra e ha incoronato Marco Bucci. "Sarò il presidente di tutti, il mio ufficio sarà sempre aperto", ha assicurato a caldo dopo la vittoria. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: "Ancora una volta, il centrodestra ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", ha scritto sui social. L'esito della tornata elettorale "si è risolto in un'incollatura", ha scandito invece il candidato del centroAndrea Orlando, costretto a fare i conti con la sconfitta e con le conseguenze di un'alleanza debole. Questo è stato il tema che Paolo Del Debbio ha proposto ai suoi ospiti.

