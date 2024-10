Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini ad Angers vanno a caccia del quarto podio nel Grand Prix

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Parola d’ordine: continuità. Scaldano i motori Rebecca-Filippo, coppia pronta a dire la sua in occasione della terza tappa del circuito ISU2024-2025 di, ovvero alDe France, in scena questo weekend (dall’1 al 3 novembre) sul ghiaccio di. L’obiettivo per l’esperto team stanziato a Bergamo sarà quello di conquistare ilcomplessivo in un appuntamento della competizione itinerante, il primo in terra transalpina dopo la quinta piazza ottenuta nel 2021 e l’ottava raccolta nel 2019.