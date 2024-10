Pallone d’Oro 2024, Guardiola ammette: «Vittoria Rodri è incredibile. Non lo avremmo mai immaginato qui al City anni fa» (Di martedì 29 ottobre 2024) Pallone d’Oro 2024, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ammette: «Vittoria Rodri è incredibile. Non lo avremmo mai» Alla vigilia del match di coppa contro il Tottenham, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha presenziato in conferenza stampa e ha parlato, tra gli altri temi, anche della Vittoria di Rodri del Pallone d’Oro ai danni del brasiliano del Calcionews24.com - Pallone d’Oro 2024, Guardiola ammette: «Vittoria Rodri è incredibile. Non lo avremmo mai immaginato qui al City anni fa» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024), il tecnico del ManchesterPep: «. Non lomai» Alla vigilia del match di coppa contro il Tottenham, il tecnico del ManchesterPepha presenziato in conferenza stampa e ha parlato, tra gli altri temi, anche delladidelai ddel brasiliano del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Rodrid’Oro, anche Pepsorpreso;d'Oro LIVE! Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. I favoriti: Vinicius, Rodri, Lautaro e Bellingham;d'Oro,difende Rodri: "Doveva vincere Vinicius? Votano i giornalisti";: "Che penso deld'Oro a Rodri. Vinicius? Allora anche Haaland...";su Rodri: “Tutto il Manchester City è orgoglioso di lui”; Rodri vince ild’Oro: “E’ un trionfo per tutto il calcio spagnolo”; Leggi >>>

Pallone d’Oro 2024, Guardiola ammette: «Vittoria Rodri è incredibile. Non lo avremmo mai immaginato qui al City anni fa»

(calcionews24.com)

Pallone d’Oro 2024, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ammette: «Vittoria Rodri è incredibile. Non lo avremmo mai…» Alla vigilia del match di coppa contro il Tottenham, il tecnico del Manche ...

Calcio, Rodri è il pallone d’oro 2024. Beffato Vinicius

(lapresse.it)

Il pallone d'oro 2024 torna in Spagna dopo 64 anni, e finisce nelle mani di Rodri, fulcro della nazionale campione d'Europa e del Manchester City di Guardiola.

Guardiola: "Che penso del Pallone d'Oro a Rodri. Vinicius? Allora anche Haaland..."

(tuttosport.com)

Il tecnico dei Citizens si è congratulato con lo spagnolo, ma ha anche lanciato una stoccata al Real Madrid... " Cosa posso dire? Innanzitutto, voglio congratularmi con lui, con tutta la sua famiglia ...

Pallone d'Oro a Rodri, le reazioni: da Vinicius ad Ancelotti, non si fermano le polemiche

(msn.com)

Ancora polemiche sul Pallone d'Oro. Ieri il premio organizzato da France Football ha incoronato il centrocampista del Manchester City Rodri, che ha trionfato contro tutti i pronostici, che vedevano in ...