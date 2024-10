Neonata trovata morta in un night club a Padova, portata in ospedale la madre 29enne. Gli investigatori: «Probabile infanticidio» (Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia a Padova. Una Neonata di poche ore è morta stamattina all?alba, dopo che la madre, un?italiana di 29 anni, l?aveva partorita all?interno di un locale Ilmessaggero.it - Neonata trovata morta in un night club a Padova, portata in ospedale la madre 29enne. Gli investigatori: «Probabile infanticidio» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia a. Unadi poche ore èstamattina all?alba, dopo che la, un?italiana di 29 anni, l?aveva partorita all?interno di un locale

L'infanticidio è l'ipotesi più probabile nel caso della neonata trovata morta a Piove di Sacco. Lo dicono gli investigatori padovani, secondo i quali la bimba sarebbe deceduta "per cause non naturali". Questo sulla base dei primi rilievi effettuati ...

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Neonata (appena partorita) trovata morta al Serale Club questa mattina, 29 ottobre. Il corpicino senza vita della piccola è stato trovato...

Una neonata di poche ore è morta stamane all’alba, dopo che la madre, un’italiana di 29 anni, l’aveva partorita all’interno di un locale dormitorio a uso delle ...

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Neonata (appena partorita) trovata morta al Serale Club questa mattina, 29 ottobre. Il corpicino senza vita della piccola è stato ...

Una neonata che era stata partorita in casa è stata trovata morta questa mattina in un'abitazione a Piove di Sacco (Padova). La madre è stata accompagnata all'ospedale ...

