Milan Gerry Cardinale sorride | approvato il bilancio 2023 24 ricavi da record! Le cifre

(Di martedì 29 ottobre 2024), il patron rossoneropuòre: il/24 è ancora in utile e isono da! LeIldipuò nuovamentere. E’, infatti, statoildella stagione/2024 e per il secondo anno consecutivo il club di via Aldo Rossi ha chiuso con un utile da 4,1 milioni di euro. Questo a conferma del grande lavoro che sta svolgendo l’imprenditore americano e fondatore di Red Bird sul fronte extra-campo. Non solo l’utile in, aumentano anche iche raggiungono una cifra: ben 457 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto alla stagione 2022/23. I maggiori incassi arrivano dalle plusvalenze, in particolare da quella di Sandro Tonale al Newcastle che ha fruttato ben 45,9 milioni di euro alle casse rossonere.