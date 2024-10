Lapresse.it - Migranti, tribunale Bologna rinvia il decreto Paesi sicuri alla Corte Ue

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildihatodi Giustizia Ue il dlapprovato dal governo, ponendo ai giudici europei il quesito su quali norme vanno applicate per definire il Paese di provenienza di un migrante come ‘sicuro‘. Secondo i giudici dii criteri usati dal governo contrasterebbero con il diritto europeo e quindi questo potrebbe condurre a una disapplicazione delle norme del. Spiega a LaPresse l’avvocato Paolo Iafrate: “IlLegge 23 ottobre 2024, n. 158 con disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, prevede che l’elenco deidi originedebba essere aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificatoCommissione europea.