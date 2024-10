Butac.it - Metti in evidenza e vinci un viaggio in Lapponia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Oggi parliamo del tag “Mettere in”, funzionalità di Facebook relativamente recente, introdotta in Italia per permettere agli utenti di attirare l’attenzione su post specifici. Usando quel tag difatti alcune persone che fanno parte del nostro giro di contatti riceveranno una notifica per quello specifico post o commento, aumentando la sua visibilità. Nei gruppi la stessa cosa si può fare usando il tag @tutti, mentre nelle pagine si usa il comando @follower. Si tratta di tag che andrebbero usati con moderazione, per rendere più visibili post che abbiano una qualche importanza, ad esempio quelli dedicati a persone scomparse per cui si cerca di raggiungere più persone possibile.