Liam Payne | dal video che smentirebbe la teoria del suicidio al singolo postumo

(Di martedì 29 ottobre 2024)è morto tragicamente lo scorso 16 ottobre a Buenos Aires e in questi giorni sono uscite un po’ di notizie che riguardano lui. La prima, quella più chiacchierata, è stata riportata dal Mirror e ripresa dalla giornalista televisiva Paula Varela che sostiene che esiste unchel’ipotesi. Secondo quanto riportato da lei ci sarebbe una testimonianza e unche “non possono essere resi pubblici” chero l’ipotesi divolontario sostenendo ladell’incidente. “Ci sono filmati che non vengono rilasciati ai media con la scena del balcone in cui si vedesvenire e tragicamente, a causa della posizione in cui si trova, cadere da quel balcone. Se fosse stato accanto al suo letto, sarebbe caduto sul suo letto. Non è che si sia buttato deliberatamente. Questo filmato è nei fascicoli ufficiali del caso.