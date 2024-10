Tpi.it - L’audio del testimone che ha visto l’aggressione di Turetta a Giulia Cecchettin: “C’è uno che picchia una ragazza, la prende a calci”

(Di martedì 29 ottobre 2024)delche hadiLa sera dell’11 novembre, giorno in cui è stata uccisa, unchiamò il 112 per denunciareai danni dellada parte del suo ex fidanzato Filippo, attualmente sotto processo per omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d’armi e occultamento di cadavere. La questione era già nota:è stata aggredita per la prima volta in un parcheggio di Vigonovo, a pochi metri dall’abitazione della 22enne. Aggressione che è stata vista da unchiave, residente in via Aldo Moro, che ha subito allertato i carabinieri. Ora, proprio quella telefonata, è stata trasmessa in esclusiva da Pomeriggio 5.