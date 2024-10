Latina sopralluogo al Campo Coni in vista delle riqualificazione

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – L’assessorato allo Sport della Regione Lazio ha partecipato a uncongiunto con Sport e Salute, FIDAL e l’assessorato allo Sport del Comune dipresso ildi, indei prossimi interventi didue piste di atletica. L’ispezione si è resa necessaria per valutare lo stato della pista e dell’area circostante, al fine di stabilire le modalità di intervento. “Ilè un’azione preda una legacy in seguito all’organizzazione degli Europei di Atletica, in occasione dei quali avevamo anticipato che ci sarebbero stati degli interventi migliorativi sull’impiantistica del territorio grazie alla collaborazione di Sport e Salute”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. “Nei prossimi giorni saremo anche a Frosinone.