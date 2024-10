“La mia memoria è ferma al 1980, nella mia mente ho 23 anni. Quando mi sono visto allo specchio mi sembrava un film dell’orrore”: la storia di Luciano D’Adamo (Di martedì 29 ottobre 2024) Per Luciano D’Adamo, un incidente stradale nel 2019 ha segnato una cesura netta e dolorosa con il passato. Al suo risveglio all’ospedale Santo Spirito di Roma, dopo essere stato investito da un’auto, il tempo si era infatti fermato al 1980. “Quando il medico del pronto soccorso mi ha chiesto chi avvertire della mia famiglia, gli ho detto di chiamare mia madre. Lui mi ha guardato sorpreso”, racconta D’Adamo. “Per me, era il 20 marzo del 1980 e avevo appena 23 anni”. L’uomo, oggi 68enne, ha condiviso questa sua incredibile esperienza con Walter Veltroni, in un’intervista uscita sulle pagine del Corriere della Sera in cui ha raccontato la sua perdita di memoria e il viaggio di ricostruzione di una vita interrotta. Ilfattoquotidiano.it - “La mia memoria è ferma al 1980, nella mia mente ho 23 anni. Quando mi sono visto allo specchio mi sembrava un film dell’orrore”: la storia di Luciano D’Adamo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per, un incidente stradale nel 2019 ha segnato una cesura netta e dolorosa con il passato. Al suo risveglio all’ospedale Santo Spirito di Roma, dopo essere stato investito da un’auto, il tempo si era infattito al. “il medico del pronto soccorso mi ha chiesto chi avvertire della mia famiglia, gli ho detto di chiamare mia madre. Lui mi ha guardato sorpreso”, racconta. “Per me, era il 20 marzo dele avevo appena 23”. L’uomo, oggi 68enne, ha condiviso questa sua incredibile esperienza con Walter Veltroni, in un’intervista uscita sulle pagine del Corriere della Sera in cui ha raccontato la sua perdita die il viaggio di ricostruzione di una vita interrotta.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Laal 1980, nellamente ho 23 anni; Luciano D'Adamo, l'uomo che ha perso la: «Sono fermo al 1980, ho 23 anni. Ma perché sono anziano? Non so nulla di Totti e Berlusconi. Non sono felice»; Lo strano caso di Luciano D'Adamo: «Fermo all'80, non so chi sia Totti. Davanti allo specchio ho urlato: ero u; Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni tra amici e vini della Franciacorta: presenti anche Max Pezzali e Biagio…; Roma, perse ladopo un incidente: "Credo di essere nel 1980, ho dimenticato lavita"; Pierdante Piccioni, l'uomo con laal 2001: «Ho ispirato Doc, a Luciano vorrei dire: pensa a vive; Leggi >>>

L'uomo che ha perso la memoria: «Sono fermo al 1980, ho 23 anni. Ma perché sono anziano? Non so nulla di Totti e Berlusconi. Non sono felice»

(msn.com)

Luciano D’Adamo, 68 anni, nel 2019 viene investito da un’auto a Roma, dove vive. Al suo risveglio in ospedale pensa di essere nel 1980, quando aveva 23 anni: una quarantina d'anni sono come spariti ...

VITA Roma, perse la memoria dopo un incidente

(statoquotidiano.it)

La sua memoria è ferma al 20 marzo 1980, quando aveva 24 anni, viveva con i genitori a Monte Mario e lavorava a Fiumicino.

Pierdante Piccioni, l'uomo con la memoria ferma al 2001: «Ho ispirato "Doc", a Luciano vorrei dire: pensa a vivere il presente»

(informazione.it)

La sua nuova vita è un'eterna gioventù, un infinito 1980 da 24enne senza moglie e figli, senza tutti gli anni adulti che verranno dopo. Un vero romanzo l'esistenza di Lucio D'Adamo, 68..

Pierdante Piccioni, l'uomo con la memoria ferma al 2001: «Ho ispirato "Doc", a Luciano vorrei dire: pensa a vivere il presente»

(ilmessaggero.it)

«Provi a chiudere gli occhi. Li riapra. E realizzi che non ricorda gli ultimi 12 anni di vita...». Il “Dottor Amnesia”, come viene chiamato Pierdante Piccioni, 64 anni, ...