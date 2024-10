Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Parigi-Bercy per un virus intestinale (Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Jannik Sinner ha annunciato che salterà l'ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi-Bercy, a causa di un virus intestinale. Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking mondiale, avrebbe dovuto esordire contro lo statunitense Ben Shelton o il francese Corentin Moutet. Il campione altoatesino tornerà in campo per le Atp Finals di Torino in programma il prossimo 10 novembre. Sinner, che da metà ottobre è sicuro di finire l'anno sul trono del tennis mondiale per la prima volta nella sua carriera all'età di 23 anni, è stato sostituito nel sorteggio dal francese Arthur Cazaux, proveniente dalle qualificazioni. Cazaux affrontera' il connazionale Corentin Moutet o l'americano Ben Shelton nel secondo turno di oggi. Agi.it - Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Parigi-Bercy per un virus intestinale Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) AGI -ha annunciato che salterà l'ultimodella stagione, a, a causa di un. Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking mondiale, avrebbe dovuto esordire contro lo statunitense Ben Shelton o il francese Corentin Moutet. Il campione altoatesino tornerà in campo per le Atp Finals di Torino in programma il prossimo 10 novembre., che da metà ottobre è sicuro di finire l'anno sul trono del tennis mondiale per la prima volta nella sua carriera all'età di 23 anni, è stato sostituito nel sorteggio dal francese Arthur Cazaux, proveniente dalle qualificazioni. Cazaux affrontera' il connazionale Corentin Moutet o l'americano Ben Shelton nel secondo turno di oggi.

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Parigi-Bercy per un virus intestinale

AGI - Jannik Sinner ha annunciato che salterà l'ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi-Bercy, a causa di un virus intestinale. Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking mondiale, avrebbe do ...

Dé solé, Paris: sarà per la prossima. Dopo i segnali di malessere apparsi in allenamento domenica, Jannik Sinner alza bandiera bianca, rallentato da un virus. Il numero 1 del mondo non sarà della part ...

Un virus costringe Jannik Sinner a rinunciare all'ultimo Masters 1000 della stagione di tennis a Bercy, l'azzurro salta il torneo indoor di Parigi.

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy: un virus intestinale ha infatti messo ko il numero uno al mondo. La notizia arriva alla vigilia dell'esordio, martedì 29 ottobre, che l'a ...