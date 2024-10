Il ministro degli Esteri turco visiterà il Regno Unito (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan visiterà il Regno Unito. Fidan incontrerà il suo omologo britannico David Lammy. I due discuteranno di commercio e cooperazione in materia di difesa. Previsto anche un confronto sul conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri turco atteso nel Regno Unito Il ministro degli Esteri turco Hakan Periodicodaily.com - Il ministro degli Esteri turco visiterà il Regno Unito Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) IlHakan Fidanil. Fidan incontrerà il suo omologo britannico David Lammy. I due discuteranno di commercio e cooperazione in materia di difesa. Previsto anche un confronto sul conflitto in Medio Oriente. Ilatteso nelIlHakan

