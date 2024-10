Il Cagliari frana in casa contro il Bologna, Lecce risorge grazie a un super Dorgu (Di martedì 29 ottobre 2024) Lecce-Verona 1-0 Marcatore : 6' st Dorgu. Lecce (4-3-3) : Falcone 6; Guilbert 6 (18' st Pierotti 6), Baschirotto 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6 (40' st Oudin sv), Ramadani 6.5, Rafia 6 (18' st Pierret 6); Banda 6.5 (28' st Tete Morente 5.5), Krstovic 5.5 (40' st Rebic sv), Dorgu 7.5. In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Kaba. Allenatore: Gotti 6.5. VERONA Feedpress.me - Il Cagliari frana in casa contro il Bologna, Lecce risorge grazie a un super Dorgu Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024)-Verona 1-0 Marcatore : 6' st(4-3-3) : Falcone 6; Guilbert 6 (18' st Pierotti 6), Baschirotto 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6 (40' st Oudin sv), Ramadani 6.5, Rafia 6 (18' st Pierret 6); Banda 6.5 (28' st Tete Morente 5.5), Krstovic 5.5 (40' st Rebic sv),7.5. In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Kaba. Allenatore: Gotti 6.5. VERONA

Il Cagliari frana in casa contro il Bologna, Lecce risorge grazie a un super Dorgu

Lecce-Verona 1-0 Marcatore: 6' st Dorgu. LECCE (4-3-3): Falcone 6; Guilbert 6 (18' st Pierotti 6), Baschirotto 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6 (40' st Oudin sv), Ramadani 6.5, Rafia 6 (18' st Pi ...

Il turno infrasettimanale valido per la 10ª giornata di Serie A si apre con il successo del Bologna sul Cagliari: la squadra di Italiano espugna l’Unipol Domus con il punteggio di 2-0, centrando così ...

Domenica 20 ottobre il Cagliari sarà impegnato nella sfida casalinga contro il Torino dell’allenatore Paolo Vanoli. La sessione di oggi è cominciata con esercizi di forza, proseguendo con una ...

