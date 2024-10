Ho intervistato l'intelligenza artificiale su Parma: ecco cosa ho scoperto della nostra città (Di martedì 29 ottobre 2024) Ho 'intervistato' l'intelligenza artificiale, utilizzando il programma base di ChatGPT su Parma. ecco cosa ho scoperto della nostra città. Ho anche chiesto all'IA di generare immagini di Parma, di piazza Garibaldi a Parma e del quartiere Oltretorrente. In pochi istanti l'IA ha generato risposte Parmatoday.it - Ho intervistato l'intelligenza artificiale su Parma: ecco cosa ho scoperto della nostra città Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ho '' l', utilizzando il programma base di ChatGPT suho. Ho anche chiesto all'IA di generare immagini di, di piazza Garibaldi ae del quartiere Oltretorrente. In pochi istanti l'IA ha generato risposte

