Gatto selvatico, è il primo avvistamento: trovato morto vicino a Mirabilandia (Di martedì 29 ottobre 2024) Ravenna, 29 ottobre 2024 – E’ un esemplare femmina di Gatto selvatico quella che è stata trovata deceduta a lato della Romea, quasi certamente per impatto con un veicolo, nelle vicinanze di Mirabilandia. Si tratta della prima occasione, per i naturalisti, di osservare un Gatto selvatico proveniente dall’area della pineta di Classe, unica sua ‘casa’ all’interno del Parco del Delta del Po. “Finora avevamo avuto solo prove fotografiche della presenza qui di questa specie – evidenzia il direttore del parco Massimiliano Costa – tramite fototrappole posizionate per il monitoraggio della fauna”. I primi scatti risalgono al 2020: “La specie potrebbe essere arrivata qui dall’Appennino, ma non possiamo escludere che sia sempre rimasta ad abitare queste zone, e semplicemente non ci fossimo mai accorti della sua esistenza. Il naturalista Giuseppe Ginanni nel ‘700 documentava la sua presenza qui”. Ilrestodelcarlino.it - Gatto selvatico, è il primo avvistamento: trovato morto vicino a Mirabilandia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ravenna, 29 ottobre 2024 – E’ un esemplare femmina diquella che è stata trovata deceduta a lato della Romea, quasi certamente per impatto con un veicolo, nelle vicinanze di. Si tratta della prima occasione, per i naturalisti, di osservare unproveniente dall’area della pineta di Classe, unica sua ‘casa’ all’interno del Parco del Delta del Po. “Finora avevamo avuto solo prove fotografiche della presenza qui di questa specie – evidenzia il direttore del parco Massimiliano Costa – tramite fototrappole posizionate per il monitoraggio della fauna”. I primi scatti risalgono al 2020: “La specie potrebbe essere arrivata qui dall’Appennino, ma non possiamo escludere che sia sempre rimasta ad abitare queste zone, e semplicemente non ci fossimo mai accorti della sua esistenza. Il naturalista Giuseppe Ginanni nel ‘700 documentava la sua presenza qui”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gatto selvatico africano

(sapere.it)

Considerato il progenitore del gatto domestico, il gatto selvatico africano è presente in Africa e in Asia in una grande varietà di habitat. Il mantello varia dal giallo sabbia al grigio al marrone, ...

Gatto Selvatico - Foto di Stock

(istockphoto.com)

Sfoglia 37.724 gatto selvatico fotografie stock e immagini disponibili, oppure cerca gatto domestico o città per trovare altre splendide fotografie stock e immagini. illustrazioni stock, clip art, ...

Chi è il gatto

(rivistanatura.com)

Domestico, ma anche selvatico Forse per questo spesso non lo capiamo ... La rinnovata passione per il gatto fece nascere i primi allevamenti, ma anche le prime associazioni ed esposizioni feline. Il ...

Gatto della giungla

(sapere.it)

Diffuso dall’Egitto all’Indocina, il gatto della giungla è più grosso del gatto selvatico (può arrivare a pesare 16 chilogrammi), ha coda più breve e arti particolarmente lunghi. Abile predatore sia ...