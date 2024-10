Dolo si accorda con Ater: 12 appartamenti consegnati (Di martedì 29 ottobre 2024) consegnati oggi a Dolo dodici alloggi al primo gruppo di partecipanti al bando Erp 2023. L'amministrazione comunale, grazie a un accordo con Ater Venezia, riesce così a dare una casa a chi è in difficoltà . Dodici nuclei familiari possono beneficiare di una casa, e dunque di sicurezza, dignità Veneziatoday.it - Dolo si accorda con Ater: 12 appartamenti consegnati Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)oggi adodici alloggi al primo gruppo di partecipanti al bando Erp 2023. L'amministrazione comunale, grazie a un accordo conVenezia, riesce così a dare una casa a chi è in difficoltà . Dodici nuclei familiari possono beneficiare di una casa, e dunque di sicurezza, dignitÃ

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dolo si accorda con Ater: 12 appartamenti consegnati; Comunicato stampa del Comune di Dolo di martedì 29 ottobre 2024: Consegnati oggi a Dolo dodici alloggi al primo gruppo di partecipanti al bando Erp 2023; Quasi pronti per la consegna 12 alloggi sfitti dell'Ater a Dolo; Leggi >>>

