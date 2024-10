Decathlon assume: Opportunità di lavoro come Sales Assistant nel reparto montagna (Di martedì 29 ottobre 2024) Pescara - Se sei appassionato di sport e vuoi farne una carriera, scopri le posizioni aperte nel reparto montagna di Decathlon. Decathlon, uno dei leader nel settore della vendita di articoli sportivi, è alla ricerca di Sales Assistant per il reparto montagna. Questa è un’Opportunità ideale per coloro che desiderano coniugare la passione per lo sport con il lavoro a contatto diretto con i clienti. Entrando a far parte della squadra Decathlon, avrai la possibilità di utilizzare le tue competenze sportive per assistere e guidare i clienti nella scelta del prodotto giusto, sia tramite i canali di vendita fisici che digitali. Il ruolo richiede una gestione attiva del magazzino, garantendo che gli articoli siano sempre disponibili per l'acquisto, e la capacità di prendere decisioni autonome riguardo il layout del negozio e il merchandising. Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 29 ottobre 2024) Pescara - Se sei appassionato di sport e vuoi farne una carriera, scopri le posizioni aperte neldi, uno dei leader nel settore della vendita di articoli sportivi, è alla ricerca diper il. Questa è un’ideale per coloro che desiderano coniugare la passione per lo sport con ila contatto diretto con i clienti. Entrando a far parte della squadra, avrai la possibilità di utilizzare le tue competenze sportive per assistere e guidare i clienti nella scelta del prodotto giusto, sia tramite i canali di vendita fisici che digitali. Il ruolo richiede una gestione attiva del magazzino, garantendo che gli articoli siano sempre disponibili per l'acquisto, e la capacità di prendere decisioni autonome riguardo il layout del negozio e il merchandising.

