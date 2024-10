Calcio: Nesta "Monza ancora in emergenza, ma anche altre in difficoltà" (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tecnico dei brianzoli: "Contro l'Atalanta bisogna scendere in campo con coraggio" Monza - "Due partite, 5 gol: è la risposta a chi dice che tiriamo poco in porta". Alessandro Nesta parte dal bel momento del suo Monza per presentare una gara difficile e insidiosa contro l'Atalanta. "Domani cambier Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nesta "Monza ancora in emergenza, ma anche altre in difficoltà" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tecnico dei brianzoli: "Contro l'Atalanta bisogna scendere in campo con coraggio"- "Due partite, 5 gol: è la risposta a chi dice che tiriamo poco in porta". Alessandroparte dal bel momento del suoper presentare una gara difficile e insidiosa contro l'Atalanta. "Domani cambier

