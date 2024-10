Bergamonews.it - Bariano, ruba orologi e gioielli a casa del parroco: denunciato

(Di martedì 29 ottobre 2024). I Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hannoin stato di libertà per furto in abitazione D.E., quarantanovenne italiano, assuntore di stupefacenti. L’uomo, nella serata del 25 ottobre, mentre ildella Chiesa “Santi Gervasio e Protasio” distava celebrando la messa, si era introdotto nella sagrestia e dopo aver prelevato le chiavi dellaparrocchiale, lasciate sul tavolo, era entrato all’interno dell’immobile, asportando dalla camera da letto dueed alcuni monili in oro, per un valore complessivo di circa 1.500 euro.