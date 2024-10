Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, show di Trump nella sua New York: “Harris è stupida, vi libererò dagli immigrati”. Il figlio: “Ci riprendiamo quello che è nostro”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Melania che – ingoiato per la ragion di Stato il rospo Stormy Daniels – lo tiene per la mano, Hulk Hogan, ilDonald jr, le promesse sul nuovo sogno americano, consuete come il mirino puntato sugliche “occupano il paese”. Il circo politico-mediatico di Donaldha toccato il Madison Square Garden. Con l’arena piena e migliaia di sostenitori, giunti da tutta America che non sono riusciti ad entrare, una marea di cappellini rosso-con la scritta Make America Great Again ha invaso la Quinta Strada. “Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all’inflazione, farò tornare il sogno americano”, ha assicurato l’ex presidente, introdotto sul palco dall’ex First Lady Melania in una delle sue rare apparizioni in campagna elettorale. “Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca”, ha aggiunto.