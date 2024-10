Trump show a New York, tra razzismo e volgarità (Di lunedì 28 ottobre 2024) Migliaia di persone provenienti da tutta l’area di New York e da altre parti del Paese si sono radunate a Madison Square Garden per il comizio di Donald Trump, a Trump show a New York, tra razzismo e volgarità il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Trump show a New York, tra razzismo e volgarità Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Migliaia di persone provenienti da tutta l’area di Newe da altre parti del Paese si sono radunate a Madison Square Garden per il comizio di Donald, aa New, trail manifesto.

Trump show a New York, tra razzismo e volgarità

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Decine di migliaia di sostenitori hanno accolto l’ex presidente a New York. Molti i giovani, di ogni etnia e religione, pronti ad affidare il voto e i loro sogni al tycoon: «Lui sa come fare, con lui alla Casa Bianca tutto andrà meglio» (Ilsole24ore.com)

Nella "sua" New York, a nove giorni dal voto presidenziale e davanti a una folla di sostenitori che ha saturato il Madison Square Garden, Donald Trump ha tenuto il discorso più "caldo" di questa campagna elettorale. Il tycoon ha inchiodato i suoi ... (Iltempo.it)

Il tycoon al Madison Square Garden attacca Kamala Harris, Hillary Clinton e tasse davanti a migliaia di fan. Il sogno di vincere anche «a casa».«GliStati Uniti sono un Paese occupato, io lo libererò» ... (corriere.it)

Il tycoon al Madison Square Garden davanti a migliaia di fan: «Sognate in grande di nuovo». Il suo sogno più grande sarebbe vincere anche nella città che non elegge un presidente repubblicano da 40 an ... (corriere.it)

Donald Trump-show al Madison Square Garden. L'ex presidente si prende la rivincita sulla sua città, quella New York che lo ha tradito con incriminazioni e condanne. (ansa.it)