Trump infiamma New York: "Migranti? L'invasione finirà. Tornerà il sogno americano" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella "sua" New York, a nove giorni dal voto presidenziale e davanti a una folla di sostenitori che ha saturato il Madison Square Garden, Donald Trump ha tenuto il discorso più "caldo" di questa campagna elettorale. Il tycoon ha inchiodato i suoi rivali politici e affrontato senza mezzi termini il tema immigrati. L'ex presidente, forte del supporto ricevuto, non ha esitato a definirsi il salvatore degli Stati Uniti disastrati, a suo dire, proprio a causa della candidata democratica Kamala Harris. "Hai distrutto il Paese", ha tuonato, sommerso dagli applausi degli oltre ventimila fan assiepati nell'"arena più famosa del mondo". Sul palco figure di spicco della campagna presidenziale Trumpiana quali Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, il wrestler Hulk Hogan e l'ex conduttore ultraconservatore di Fox News Tucker Carlson. Iltempo.it - Trump infiamma New York: "Migranti? L'invasione finirà. Tornerà il sogno americano" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella "sua" New, a nove giorni dal voto presidenziale e davanti a una folla di sostenitori che ha saturato il Madison Square Garden, Donaldha tenuto il discorso più "caldo" di questa campagna elettorale. Il tycoon ha inchiodato i suoi rivali politici e affrontato senza mezzi termini il tema immigrati. L'ex presidente, forte del supporto ricevuto, non ha esitato a definirsi il salvatore degli Stati Uniti disastrati, a suo dire, proprio a causa della candidata democratica Kamala Harris. "Hai distrutto il Paese", ha tuonato, sommerso dagli applausi degli oltre ventimila fan assiepati nell'"arena più famosa del mondo". Sul palco figure di spicco della campagna presidenzialeiana quali Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, il wrestler Hulk Hogan e l'ex conduttore ultraconservatore di Fox News Tucker Carlson.

