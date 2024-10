Sterminò la famiglia nella "strage di Altavilla". Giovanni Barreca esce dal carcere: è incapace di intendere (Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ totalmente incapace di intendere e di volere Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, piccolo centro del Palermitano, che, con la figlia minorenne e una coppia di amici, un anno fa ha torturato e ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin, 15 anni, ed Emanuel di 5. Una strage consumata al culmine di un folle rito di liberazione dal demonio confessata dall’uomo poche ore dopo Feedpress.me - Sterminò la famiglia nella "strage di Altavilla". Giovanni Barreca esce dal carcere: è incapace di intendere Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ totalmentedie di volere, il muratore diMilicia, piccolo centro del Palermitano, che, con la figlia minorenne e una coppia di amici, un anno fa ha torturato e ucciso la moglie AntoSalamone e i figli Kevin, 15 anni, ed Emanuel di 5. Unaconsumata al culmine di un folle rito di liberazione dal demonio confessata dall’uomo poche ore dopo

Sterminò la famiglia nella "strage di Altavilla". Giovanni Barreca esce dal carcere: è incapace di intendere

