Prezzo dell' oro poco mosso Spot a 2 74253 dollari

Prezzo dell'oro poco mosso, Spot a 2.742,53 dollari (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prezzo dell'oro poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime. il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) passa di mano a 2.742,53 dollari con un calo dello 0,18% mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 2.754,10 dollari con una flessione dello 0,02%.

