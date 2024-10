Petrolio e gas in deciso calo sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quotazioni di Petrolio e gas in deciso calo sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente. L’attacco israeliano contro Iran è stato limitato e centrato su obiettivi militare, Teheran non sembra intenzionata a rispondere ulteriormente. Pausa armata. Il brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, scende a Londra del 4,1% portandosi al di sotto dei 73 dollari/barile, azzerando i rialzi delle ultime due settimane. Il gas, trattato ad Amsterdam per il mercato Ue, cala del 2,5% a 42,4 euro al megawatt/ora. Rimane tuttavia su valori relativamente elevati, pari a quelli di inizio dello scorso agosto. Solo lo scorso 19 settembre il prezzo era al di sotto dei 35 euro. Da allora, un recupero di circa il 20%. Ilfattoquotidiano.it - Petrolio e gas in deciso calo sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quotazioni die gas inin. L’attacco israeliano contro Iran è stato limitato e centrato su obiettivi militare, Teheran non sembra intenzionata a rispondere ulteriormente. Pausa armata. Il brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, scende a Londra del 4,1% portandosi al di sotto dei 73 dollari/barile, azzerando i rialzi delle ultime due settimane. Il gas, trattato ad Amsterdam per il mercato Ue, cala del 2,5% a 42,4 euro al megawatt/ora. Rimane tuttavia su valori relativamente elevati, pari a quelli di inizio dello scorso agosto. Solo lo scorso 19 settembre il prezzo era al di sotto dei 35 euro. Da allora, un recupero di circa il 20%.

