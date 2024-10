Mistermovie.it - Mister Movie | Agatha: All Along riaccende le speranze per il ritorno di Scarlet Witch

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La serie spin-off di WandaVision ha riacceso ledei fan sul possibiledinell’MCU. La showrunner Jac Schaeffer ha infatti ammesso di avere moltissime idee per il futuro del personaggio, lasciando aperta la porta a un suo: Alle il futuro dinell’MCU La serie: Allha non solo approfondito il personaggio della strega di Salem, ma ha anche riacceso ledei fan sul possibiledinell’MCU. La showrunner Jac Schaeffer, che ha creato entrambe le serie, ha espresso il suo profondo affetto per i personaggi e le infinite possibilità che essi offrono. In un’intervista a ScreenRant, ha dichiarato: “Questi personaggi sono così vivi per me, posso immaginare un milione di cose.