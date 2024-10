Quotidiano.net - Lunedì nero a Roma, oggi sciopero dei mezzi. Gli orari garantiti e le linee a rischio blocco

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - È scattato lodei: autobus, metro e tram aparalisi. Sarà unnerissimo per i pendolari e i turisti di passaggio nella Capitale, cherischia ildel traffico. La protesta è scattata a mezzanotte e durerà 24 ore.i lavoratori Atac, capitanati dai sindacati Orsa e Usb, protesteranno con un sit-in sotto la sede dell'assessorato alla Mobilità. Ma non solo. A complicare la situazione degli spostamenti cittadini ci sono i lavori al Foro Italico: la strada verrà chiusa al traffico per tre giorni, dae fino al 30 ottobre.