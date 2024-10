Ilrestodelcarlino.it - Loeppky uomo del match, il Potke una garanzia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Chinenyeze 7. Per il centrale francese una prova abbastanza convincente, condita da quattro punti in attacco (50 per cento) e uno a muro. Si è fatto trovare pronto nei momenti che contavano.8. Bene in attacco (59%), tre punti a muro e uno al servizio, con 56 per cento di "positive" in ricezione. Il "martello" canadese disputa una buona gara. Balaso 7,5. Il libero biancorosso si conferma una sicurezza, anche se non ha dovuto fare gli straordinari contro la formazione laziale. Le sue percentuali sono 50 per cento di perfette e 69 per cento di positive. Boninfante 7,5. Ci teneva a far bene e in un paio di occasioni ha pure "strafatto", ma sul suo tabellino ci sono 3 punti all’attivo che confermano la sua buona gestione della partita. Khanzadeh 7.