Ilnapolista.it - Lo United ha (finalmente) licenziato ten Hag, al suo posto van Nistelrooy ad interim (Sky Sport Uk)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il ManchesterhaErik ten Hag. La decisione è arrivata dopo la sconfitta in casa del West Ham per 2-1. Secondo SkyUk, “la decisione è stata presa all’unanimità dai vertici dello“. Il club ha deciso di affidare la guida della prima squadra ada Ruud van. Il comunicato del ManchesterIl comunicato del club: “Erik ten Hag ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile del Manchester. Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha guidato il club alla vittoria di due trofei nazionali, la Carabao Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto quello che ha fatto durante il suo soggiorno con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro.