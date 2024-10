La Primavera. I ragazzi di Bigica beffano il Toro. Con Knezovic fantasia al potere (Di lunedì 28 ottobre 2024) sassuolo 3 torino 2 SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Benvenuti G., Macchioni, Barani (41’ s.t. Benvenuti T.); Weiss (25’ s.t. Seminari), Lopes, Leone; Bruno (19’ s.t. Vedovati), Knezovic; Sandro (41’ s.t. Minta). All. Bigica (Viganò, Daldum, Negri, Tomsa, Sibilano, Mussini, Frangella) TORINO: Plaia; Mullen, Mendes, Bianay (36’ s.t. Dimitri); Marchioro (18’ s.t. Olsson), Liema, Djalo, Ciammaglichella (25’ s.t. Dalla Vecchia), Krzyzanowski; Franzoni (25’ s.t. Raballo), Gabellini. All. Tufano (Siviero, Pellini, Desole, Rossi, Zaia, Acar, Sabine) Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Sbardella, Galieni) Reti: 21’ p.t. e 5’ s.t. Sandro, 7’ s.t. Djalo, 43’ s.t. Dalla Vecchia, 46’ s.t. Knezovic Note: ammoniti Lopes, Dimitri, Gabellini Dall’ottavo al quarto posto in 3’. Sport.quotidiano.net - La Primavera. I ragazzi di Bigica beffano il Toro. Con Knezovic fantasia al potere Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) sassuolo 3 torino 2 SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Benvenuti G., Macchioni, Barani (41’ s.t. Benvenuti T.); Weiss (25’ s.t. Seminari), Lopes, Leone; Bruno (19’ s.t. Vedovati),; Sandro (41’ s.t. Minta). All.(Viganò, Daldum, Negri, Tomsa, Sibilano, Mussini, Frangella) TORINO: Plaia; Mullen, Mendes, Bianay (36’ s.t. Dimitri); Marchioro (18’ s.t. Olsson), Liema, Djalo, Ciammaglichella (25’ s.t. Dalla Vecchia), Krzyzanowski; Franzoni (25’ s.t. Raballo), Gabellini. All. Tufano (Siviero, Pellini, Desole, Rossi, Zaia, Acar, Sabine) Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Sbardella, Galieni) Reti: 21’ p.t. e 5’ s.t. Sandro, 7’ s.t. Djalo, 43’ s.t. Dalla Vecchia, 46’ s.t.Note: ammoniti Lopes, Dimitri, Gabellini Dall’ottavo al quarto posto in 3’.

La Primavera. I ragazzi di Bigica beffano il Toro. Con Knezovic fantasia al potere

