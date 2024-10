Lanazione.it - Il fumetto su Matteotti arriva al Lucca Comics

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – Unspeciale all'edizione 2024 del. Il 30 ottobre ilper noi', creato in occasione dei 100 anni dall'assassinio di Giacomo, sarà presentato alla sala Tobino nel corso di un incontro appositamente creato per ricordare la figura di. Il lavoro, realizzato all'interno del progetto Giacomoper le scuole e le giovani generazioni, è promosso dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, di cui Valdo Spini è presidente, in collaborazione con l'istituto di istruzione superiore Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze, col contributo della presidenza del Consiglio dei ministri e, nello specifico, della struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. L'evento, moderato da Alessandra Trabucchi, si svolgerà alle ore 11.