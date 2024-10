Il Famila Schio sbanca di prepotenza Campobasso e vola in testa alla Serie A1 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il primo scontro al vertice della stagione vede il Famila Wuber espugnare la Molisana Arena per 59-71, prendendosi così la momentanea testa della classifica. Una partita comandata dal primo all’ultimo minuto con un primo quarto sontuoso delle ragazze di coach Dikaioulakos che nel secondo toccano Vicenzatoday.it - Il Famila Schio sbanca di prepotenza Campobasso e vola in testa alla Serie A1 Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il primo scontro al vertice della stagione vede ilWuber espugnare la Molisana Arena per 59-71, prendendosi così la momentaneadella classifica. Una partita comandata dal primo all’ultimo minuto con un primo quarto sontuoso delle ragazze di coach Dikaioulakos che nel secondo toccano

Il Famila Schio sbanca di prepotenza Campobasso e vola in testa alla Serie A1

