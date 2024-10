Notizie.com - Giornata Europea contro lo spreco alimentare, Famiglia Zero Waste: “Ecco come ridurre i rifiuti”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)lo: “Troppo cibo sprecato a causa della grande distribuzione”.i consigli per. Oggi, 28 ottobre, si celebra lalo, un modo per cercare di restituire valore al cibo. La Confcommercio Trentino ha evidenziatonel 2024 lodi prodotti alimentari sia aumentato del 45.6% rispetto all’anno precedente. Ogni settimana si gettano quasi 700 grammi di cibo pro capite nella spazzatura.lo, per la(Notizie.com)Ma quali sono i consigli per? La Bollati sottolinea: “Dobbiamo preferire i mercati e i piccoli produttori, la filiera corta, così andremo a fare una programmazione precisa della spesa. Scegliendo alimenti sfusi e freschi ti obbliga a organizzare tutto molto bene.