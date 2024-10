Emissioni di gas serra mai così alte. Secondo l’Onu, nel 2023 la Co2 in atmosfera ha raggiunto il record di 420 parti per milione (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le Emissioni di gas serra non sono mai state così alte. La concentrazione di Co2 nell’atmosfera è arrivata nel 2023 al livello record di 420 parti per milione (ppm), il 151% dei livelli pre-industriali. Lo rende noto l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Le cause di questo innalzamento della Co2 Secondo la Wmo sono i vasti incendi di vegetazione, una possibile riduzione dell’assorbimento da parte dele foreste ed elevate Emissioni umane. Nel 2022 la Co2 era a 417,9 ppm, nel 2021 a 415,7 ppm. Nel 1750 era a 280 ppm. Negli ultimi 20 anni l’anidride carbonica in atmosfera è aumentata delll’11,4%. Il metano nel 2023 è arrivato a 1934 parti per miliardo (ppb), il 265% dei livelli pre-industriali, il biossido di azoto a 336,9 parti per miliardo, il 125% dei livelli pre-industriali. Lanotiziagiornale.it - Emissioni di gas serra mai così alte. Secondo l’Onu, nel 2023 la Co2 in atmosfera ha raggiunto il record di 420 parti per milione Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ledi gasnon sono mai state. La concentrazione di Co2 nell’è arrivata nelal livellodi 420per(ppm), il 151% dei livelli pre-industriali. Lo rende noto l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Le cause di questo innalzamento della Co2la Wmo sono i vasti incendi di vegetazione, una possibile riduzione dell’assorbimento da parte dele foreste ed elevateumane. Nel 2022 la Co2 era a 417,9 ppm, nel 2021 a 415,7 ppm. Nel 1750 era a 280 ppm. Negli ultimi 20 anni l’anidride carbonica inè aumentata delll’11,4%. Il metano nelè arrivato a 1934per miliardo (ppb), il 265% dei livelli pre-industriali, il biossido di azoto a 336,9per miliardo, il 125% dei livelli pre-industriali.

