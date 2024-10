Diddy è sempre stato molto gentile con me | quando Taylor Swift voleva andare al ballo di fine anno con Puff Daddy – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La tempesta giudiziaria che ha investito Sean Combs, ovveroper gli amici, come tanti sospettano e in tutto il mondo i media hspecificato, non riguarda solo il rapper e producer ma anche un’intera generazione di protagonisti dello showbiz a stelle e strisce.mentore di Justin Bieber,e la sua strana amicizia con Jamie Foxx,che ospitava alle sue feste Leonardo Di Caprio, Chris Brown, Kanye West, tutti personaggi sui quali giorno dopo giorno vengono fuori inquietanti dettagli delle loro feste, di certi loro atteggiamenti sconvenienti. Come se il vaso di Pandora si fosse definitivamente scoperchiato e quel vaso epico, come ha avvisato in conferenza stampa l’avvocato dell’accusa Tony Buzbee, che ha raccolto 120 denunce contro l’artista, contenesse nomi di primissimo piano.